По факту инцидента с Sukhoi Superjet авиакомпании "Якутия" возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" по факту инцидента Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", произошедшего в ночь на среду, 19 октября, в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, авиалайнер, следовавший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления.

Все люди, находившиеся на борту – 91 пассажир и пять членов экипажа, эвакуировались по аварийным надувным трапам.

В результате ЧП пострадали четыре пассажира.

На записях, сделанных на месте происшествия, видно, что воздушное судно получило повреждения, характер и серьезность которых еще предстоит определить специалистам.