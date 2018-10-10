Полузащитник "Байера" Леон Бэйли отказал сборной Англии

Неудачей завершилась попытка Английской футбольной ассоциации привлечь в сборную Англии полузащитника леверкузенского "Байера" Леона Бэйли. 21-летний футболист предпочел выступать за национальную команду Ямайки.

Уроженец Ямайки Леон Бэйли пока не был заигран в официальных матчах за сборную своей страны, и у англичан оставался шанс получить талантливого футболиста. Но Леон отказал АФА и предпочел выступать за родную страну.

В 80-е годы футболистом сборной Англии стал уроженец Ямайки Джон Барнс. Свою очередь немало английских футболистов выступал за команду страны из Карибского региона. Например, на чемпионате мира 1998, единственно, в котором принимала участие сборная Ямайки, 8 из 22 футболистов были уроженцами Англии.