Мошенники похитили у игроков Forex более миллиарда рублей

Более миллиарда рублей похитили мошенники у граждан, игравших на рынке Forex. Используя известный бренд, злоумышленники обещали участникам торгов на электронном рынке суперприбыли. Реально же полученные от граждан деньги перечислялись на счета мошенников и похищались.

Для создания видимости проведения торговых операций мошенники использовали компьютерную программу. В ней пользователям открывали игровые счета, на которых отражались зачисленные деньги, сообщает МВД России. Реальные же счета пользователей обнулялись. От аферистов пострадали более тысячи человек, желавших приумножить свое состояние на колебаниях курса валют.

По этой мошеннической схеме возбуждено уголовное дело. У фигурантов дела в Москве проведено более трех десятков обысков в офисах и по месту жительства организаторов махинаций. Изъяты техника, черновые записи и другая финансовая документация. Устанавливаются все участники преступной группы. Трое организаторов похищения денег взяты под стражу, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.