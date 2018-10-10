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Археология и история 32 минуты назад
Майя умели производить соль и торговали солёной рыбой и мясом
История открытия людьми важного минерала – соли – остаётся не до конца изученной. Специалисты полагают, что древние общества начали использовать соль в процессе перехода к осёдлому образу жизни и развития сельского хозяйства.
Новое исследование американских антропологов из Университета Луизианы показывает, что соль была важным продуктом для одной из самых легендарных в мире цивилизаций – майя.
В ходе работы на территории современного государства Белиз в Центральной Америке исследователи обнаружили следы "солевых кухонь". Найденные артефакты свидетельствуют о том, что около тысячи лет назад, когда цивилизация майя была в самом расцвете, этот народ производил ценный минерал, умел его хранить и торговал им.
Более того, изучение каменных орудий, найденных в солеварне, показало, что древние умельцы засаливали рыбу и мясо.
По словам ведущего автора исследования Хизер МакКиллоп (Heather McKillop), на инструментах, которые обнаружила её команда, сохранились характерные черты износа. Они свидетельствуют о том, что каменные орудия использовались для чистки и разделывания мяса и рыбы.
По всей вероятности, засоленные продукты майя не только употребляли сами, но и продавали.
Авторы работы поясняют, что исследовали участок площадью примерно 7,7 квадратных километра. Некогда он был окружён мангровыми лесами, а теперь стал частью морской лагуны из-за повышения уровня моря.
Почва на этой территории превратилась в торф. Это кислая среда, в которой быстро разлагаются кости, раковины и даже микроскопические окаменелости. Поэтому никаких останков рыб или костей животных специалистам найти не удалось. Тем не менее в мангровом торфе сохранились остатки древесины. Они и стали подсказкой для археологов.
Ещё в 2004 году группа МакКиллоп начала раскопки подводных объектов, предположив, что здесь можно найти нечто ценное.
В результате "улов" исследователей составил более четырёх тысяч деревянных столбов, которые когда-то были фрагментами зданий – "соляных кухонь". В них майя получали соль: выпаривали солевой раствор в горшках над огнём.
К слову, позже были найдены и другие исторические свидетельства использования керамики для получения соли в процессе под названием брикетирование. В современной промышленности также используется подобная технология.
По словам учёных, соль затвердевала в горшках, и в результате майя получали своего рода соляные лепёшки, которые было удобно хранить и экспортировать на каноэ.
Как известно, майя путешествовали водными путями вдоль побережья своего государства и по рекам, поэтому историки полагают, что они торговали, в том числе, солью и засоленными продуктами.
Вполне возможно, что открытая учёными солеварня была одной из древнейших и крупнейших во всей Центральной Америке.
"Эти открытия подтверждают модель регионального производства и распределения соли для удовлетворения биологических потребностей майя", — заключает Хизер МакКиллоп.
Её команда опубликована научную статью по итогам исследования в издании PNAS.
Добавим, что другими известными торговцами солёной рыбой были викинги. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об изучении ДНК тысячелетней трески: как оказалось, традиции по изготовлению знаменитого норвежского деликатеса дожили до наших времён практически в первозданном виде.
Ранее учёные обнаружили десятки тысяч майяских построек, скрытых в тропических лесах, а также выяснили, что цивилизация майя использовала какао-бобы как деньги.
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