Джон Терри может возглавить "Астон Виллу"

Бывший капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри может начать свою тренерскую карьеру. 38-летний Терри вошел в список кандидатов на должность главного тренера "Астон Виллы".

Джон Терри несколько дней назад объявил о завершении карьеры футболиста. Бывший капитан "Челси" получил должность в структуре клуба, где прошла большая часть его спортивной биографии. Однако у Джона возник вариант трудоустройства в "Астон Вилле", — клубе, где он провел свой последний сезон в качестве игрока.

Выступающая в Чемпионшипе "Астон Вилла" рассталась с главным тренером Стивом Брюсом. В настоящее время семикратный чемпион Англии ведет поиск нового наставника. Одним из кандидатов считается Джон Терри, хорошо знакомый с игроками "Виллы".