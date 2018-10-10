Причиной авиапроисшествия в Якутске могло стать плохое состояние полосы

Самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутии из-за внешних факторов, сообщили РИА Новости в компании "Гражданские самолеты Сухого". Производитель также пообещал оказывать необходимое содействие в дальнейшем расследовании инцидента.

Между тем, источник в комиссии по расследованию ЧП рассказал ТАСС, что причиной инцидента могло стать неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы: ее обледенение и несоответствие коэффициентов сцепления тем значениям, которые были переданы членам экипажа перед посадкой.

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Улан-Удэ, приземлился в Якутске 9 октября в 21:21 по московскому времени. В процессе руления он выкатился за пределы ВПП — у самолета подломились основные опоры шасси.

По данным Следственного комитета РФ, на борту лайнера находился 91 пассажир и 5 членов экипажа. Людей эвакуировали при помощи аварийных трапов. За помощью в медпункт аэропорта обратились 4 человека, но серьезно никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" УК РФ.