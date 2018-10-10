Аварийный путепровод в Свободном разрушили при помощи тепловоза. Видео

В сети опубликованы кадры контролируемого разрушения поврежденного путепровода в городе Свободный Амурской области, два пролета которого рухнули на пути Транссибирской магистрали сразу после прохождения под ним грузового состава. Видео было снято в среду, 10 октября.

Напомним, инцидент произошел в минувший вторник, 9 октября. Момент ЧП запечатлела камера наблюдения.

По предварительной информации, обрушение мог спровоцировать грузовик с щебнем, под которым и провалились пролеты путепровода 1982 года постройки.

Единственным пострадавшим оказался водитель самосвала. Мужчину с переломами и другими травмами доставили в лечебное учреждение, угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Было принято решение не восстанавливать аварийный объект, и конструкция окончательно обрушили.

После ЧП в Амурской области проводится проверка состояния всех путепроводов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".