В Красногорске убита старший следователь по особо важным делам

В подмосковном Красногорске у подъезда своего дома убита старший следователь управления МВД по Центральному федеральному округу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Неизвестный выстрелил в следователя, выходящую из подъезда своего дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района. Выстрел прогремел около 7 утра. Вскоре женщина скончалась от полученного ранения в шею. Имя погибшей пока не уточняется, однако известно, что погибшая являлась подполковником полиции и старшим следователем по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО.

Оперативная группа немедленно прибыла на место событий, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследовать дело будут сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.