Виновник смертельного ДТП задержан: пьяный водитель Land Cruiser вытолкнул машину с детьми на встречку и скрылся

В минувший понедельник в Иркутске произошло смертельное ДТП, когда внедорожник Land Cruiser вытолкнул автомобиль Kia Rio на встречную полосу и скрылся.

Машина корейского производства, за рулем которой сидела женщина, лоб в лоб столкнулась с автомобилем Mitsubishi Lancer. Пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний мальчик и его старшая сестра, родившаяся на три года раньше своего брата.

Сидевший за рулем Mitsubishi 27-летний мужчина умер в больнице на следующий день, 9 октября. Дети из Kia Rio, а также их мать, пострадали меньше — представители ГУ МВД РФ отдельно отметили, что "более тяжких последствий" им удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.

Выжившие участники аварии получили травмы и находятся под присмотром врачей.

Сотрудники уголовного розыска и ДПС в короткие сроки нашли виновника аварии. Им оказался 41-летний житель Иркутска. В настоящее время он находится под стражей и участвует в следственных мероприятиях по установлению всех обстоятельств происшествия.

Судимый ранее за преступления против личности, а также за нарушения имущественного характера, задержанный мужчина признал свою вину, однако причину своего поведения объяснить затруднился. Сказал, что был в пьяном состоянии.