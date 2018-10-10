В Москве задержали сбившего бабушку с внуком водителя без прав

Водитель легковушки сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы и скрылся с места ДТП. На поиски предполагаемого виновника у полицейских ушло более недели, но сам он отрицает свою вину, несмотря на появившуюся запись с камеры регистратора.

Авария произошла вечером 28 сентября напротив дома 30 по улице Крылатские Холмы. На кадрах видно, как владелец красной Kia Ceed ускоряется перед "зеброй" и сбивает пешеходов. Водитель тут же остановился, отнес лежавших на асфальте бабушку и ее пятилетнего внука на обочину, а сам сел за руль и уехал.

О состоянии здоровья пострадавших, которых доставили в больницу, МВД ничего не сообщает. Предполагаемого виновника ДТП — 59-летнего москвича — на днях задержали, но своей вины он не признал, отказавшись отвечать на вопросы следователей. Судя по составленным на него протоколам, мужчина был лишен прав.