Житель Татарстана избил лопатой посетителя кафе, отказавшегося угостить его спиртным. Видео

Камер наблюдения, установленная в кафе "Малина" в городе Нурлате в Татарстане, запечатлела решительные действия местного жителя, попытавшегося добыть бесплатный алкоголь.

Как сообщат местные СМИ, вечером 7 октября, мужчина, являвшийся постоянным посетителем заведения, пришел в кафе и попросил своего знакомого, сидевшего за столиком, угостить его водкой.

Получив отказ, страждущий житель Нурлата временно покинул "Малину", куда вернулся с лопатой, которой и стал избивать несговорчивого товарища.

Агрессор был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полицейским. Как выяснилось, дебошир страдает расстройствами психики.

Пострадавший получил перелом руки и ряд менее серьезных травм.

По факту произошедшего проводится проверка.