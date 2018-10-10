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Проблемы фастфуда 1 час назад
В Москве за антисанитарию закрыты 63 ресторана сети "Суши WOK"
Из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства в Москве приостановлена деятельность 63 предприятий сети ресторанов "Суши WOK", кроме того компанию оштрафуют на 1,5 миллиона рублей, сообщает Роспотребнадзор.
Внеплановые проверки прошли после того, как в июле было зафиксировано несколько случаев заболевания сальмонеллезом после употребления суши и роллов в ресторанах этой сети.
"В ходе проведенных в августе-сентябре 2018 года внеплановых выездных проверок сети во всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
В отношении 86 предприятий ведомство составило протоколы о временном запрете деятельности и передало материалы в суд. 63 ресторанов по решению суда уже временно закрыты, материалы в отношении остальных пока находятся на рассмотрении.
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