Раз в три минуты: количество взрывов на арсенале в Чернигове уменьшилось

Интенсивность взрывов на 6 арсенале в Ичне Черниговской области сократилась. Сейчас она составляет примерно один взрыв в три минуты. Ночью также был мощный взрыв, сообщает "Интерфакс".

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с утра приступила к погашению. Сейчас арсенал сильно задымлен, но власти обещают ликвидировать последствия пожара в ближайшее время.

Полторак отметил, что в хранилище находилось около 70 тысяч тонн боеприпасов, из которых были готовы к применению более 43 тысяч. Изначально черниговский арсенал вмещал около 130 тысяч тонн боеприпасов, но за последние годы более 56 тысяч тонн было передислоцировано на другие базы.

Власти сообщают, что сейчас на складе в Ичне в основном находились элементы и комплектующие боеприпасов, в частности, мины от "Тюльпанов", а вооружения, подлежащего утилизации, не было.

Правительство обещало выделить около 3, 5 миллиона долларов на ликвидацию последствий, связанных с пожаром и взрывами боеприпасов. Местным властям уже даны указания по восстановлению разрушений.

9 октября поступила информация о пожаре и взрывах на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле поселка Дружба Черниговской области. Из-за угрозы жизни населения жители ближайших 38 населенных пунктов были эвакуированы. Закрыто воздушное пространство радиусом 20 километров. Пострадавших нет. В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщили о возбуждении дела по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия" УК Украины.

Это не первый случай аварий на складах боеприпасов в Украине. За последние несколько лет сгорели 4 хранилища: в Калиновке Винницкой области, в Харьковской области и в Сватово на Луганщине.