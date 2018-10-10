Аль-Багдади приказал уничтожить 320 боевиков за измену ИГ

Ликвидировать 320 боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) за измену приказал главарь этой террористической организации Абу Бакр аль-Багдади. Он заявил, что из-за их измены группировка понесла значительные потери в Сирии и Ираке.

В список Абу Бакра на уничтожение попали и полевые командиры. Среди них Сейф ад-Дин аль-Ираки, Абу Айман аль-Мувахид и Абу Осман ат-Тельафари, сообщает ТАСС.

Впрочем, неизвестно, будет ли выполнен приказ 46-летнего аль-Багдади. Где он находится – неизвестно. Последний раз публично главарь террористов выступал в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке.

Аль-Багдади давно потерял контроль над группировкой. Иракская разведка утверждает, что в группировке произошел раскол, а остатки бандформирований в Ираке и Сирии ведут между собой борьбу за власть.

Сам аль-Багдади, по одной версии, прикован к постели после тяжелого ранения. По другой версии, он страдает от тяжелой формы рака легких. Впрочем, это не мешает ему перемещаться. Якобы он нигде не останавливается более чем на 72 часа. Передвигается на неприметных автомобилях в сопровождении двух преданных телохранителей.

Обнаружить и отследить перемещения главаря организации, признанной решением Верховного суда России 29 декабря 2014 года террористической, не удается: он категорически не пользуется мобильным телефоном.