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Генетика человека 40 минут назад
Учёные впервые определили генетический фактор риска развития импотенции
Группа американских исследователей обнаружила, по крайней мере, некоторые из генетических факторов риска, которые могут способствовать появлению у мужчин эректильной дисфункции (импотенции).
Как пишут авторы работы, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, им, вероятно, удалось определить конкретное место в геноме человека, связанное с проблемой такого рода.
Согласно данным исследования 2007 года, только в США эректильная дисфункция поражает одну пятую часть мужского населения старше 20 лет. При этом шансы развить подобное состояние увеличиваются с возрастом. Вероятность появления импотенции становится ещё выше, если мужчина имеет сердечно-сосудистые заболевания или диабет второго типа.
Заболевание связано со многими неврологическими, гормональными и сосудистыми факторами. Между тем специалисты уже давно подозревают, что гены играют не последнюю роль в некоторых случаях развития импотенции. При этом не так-то просто найти конкретный участок генома, отвечающий за повышенный риск развития импотенции.
В рамках недавнего исследования учёные изучили гены почти 37 тысяч мужчин, являющимися членами организации Kaiser Permanente. Речь идёт о крупнейшей в США компании, организующей медобслуживание. Мужчины добровольно предоставили информацию о своём здоровье.
Генетики определили у этих мужчин "участок" на шестой хромосоме, связанный с увеличенным риском эректильной дисфункции. Этот участок или, как говорят специалисты, локус был обнаружен рядом с геном SIM1.
Как пишут учёные в пресс-релизе, вариации в определённом месте генома (локусе) вблизи гена SIM1, судя по всему, сильно связаны с повышенным риском эректильной дисфункции.
Изучая определённые вариации этого локуса, исследователи выяснили, что он связан с 26-процентным повышением риска возникновения импотенции.
Исследователи исключили, что это связано с другими известными факторами, влияющими на эректильную дисфункцию, — индекс массы тела, например.
Та же самая связь была замечена, когда учёные изучали гены более 200 тысяч мужчин в Великобритании, которые были зарегистрированы в похожих базах данных.
По мнению ведущего автора исследования Эрика Йоргенсена (Eric Jorgenson) из Kaiser Permanente, определение этого локуса SIM1 в качестве фактора риска для развития эректильной дисфункции можно назвать отличным результатом. "Он доказывает существование генетического компонента заболевания", — добавляет учёный.
Известно, что ген SIM1 кодирует белки, помогающие регулировать массу тела, а также эрекцию у мужчин.
По мнению учёных, что-то в этом локусе (вероятно, какие-то другие гены) влияют на экспрессию гена SIM1. Иными словами, такой "агент" "включает" или "выключает" ген, либо повышает его активность.
У людей, генетически уязвимых к эректильной дисфункции, подобная "вертикаль управления" может работать не так, как следует.
"Выявление первого генетического фактора риска эректильной дисфункции – отличный результат, поскольку оно открывает двери для исследований в новой области генетической терапии", — считает Йоргенсен.
В своей работе специалисты предполагают, что другие учёные могут найти ещё больше генетических факторов риска для эректильной дисфункции.
Йоргенсен и его коллеги считают, что подход с использованием больших генетических баз данных пациентов также поможет обнаружить новые цели для разработки лекарств.
Известные препараты, такие как виагра, часто применяются мужчинами с проблемами с эрекцией. Между тем подобные медикаменты не безопасны, а некоторые мужчины и вовсе не реагируют на такое "лечение". В связи с этим учёные ищут новые подходы в терапии импотенции.
К слову, ранее учёные выяснили и другие причины, способные породить импотенцию. Так, исследователи советуют мужчинам пореже смотреть фильмы с "постельными сценами".
Кроме того, специалисты разрабатывают способы лечения эректильной дисфункции, например, при помощи стволовых клеток и имплантата для пениса с "памятью" нужной формы.
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