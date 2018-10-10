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Генетика человека 40 минут назад

Новости Наука

10 октября 201812:14 Евгения Ефимова

Учёные впервые определили генетический фактор риска развития импотенции

Импотенцию отчасти можно объяснить генетикой.
Фото Global Look Press.

Группа американских исследователей обнаружила, по крайней мере, некоторые из генетических факторов риска, которые могут способствовать появлению у мужчин эректильной дисфункции (импотенции).

Как пишут авторы работы, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, им, вероятно, удалось определить конкретное место в геноме человека, связанное с проблемой такого рода.

Согласно данным исследования 2007 года, только в США эректильная дисфункция поражает одну пятую часть мужского населения старше 20 лет. При этом шансы развить подобное состояние увеличиваются с возрастом. Вероятность появления импотенции становится ещё выше, если мужчина имеет сердечно-сосудистые заболевания или диабет второго типа.

Заболевание связано со многими неврологическими, гормональными и сосудистыми факторами. Между тем специалисты уже давно подозревают, что гены играют не последнюю роль в некоторых случаях развития импотенции. При этом не так-то просто найти конкретный участок генома, отвечающий за повышенный риск развития импотенции.

В рамках недавнего исследования учёные изучили гены почти 37 тысяч мужчин, являющимися членами организации Kaiser Permanente. Речь идёт о крупнейшей в США компании, организующей медобслуживание. Мужчины добровольно предоставили информацию о своём здоровье.

Генетики определили у этих мужчин "участок" на шестой хромосоме, связанный с увеличенным риском эректильной дисфункции. Этот участок или, как говорят специалисты, локус был обнаружен рядом с геном SIM1.

Как пишут учёные в пресс-релизе, вариации в определённом месте генома (локусе) вблизи гена SIM1, судя по всему, сильно связаны с повышенным риском эректильной дисфункции.

Изучая определённые вариации этого локуса, исследователи выяснили, что он связан с 26-процентным повышением риска возникновения импотенции.

Исследователи исключили, что это связано с другими известными факторами, влияющими на эректильную дисфункцию, — индекс массы тела, например.

Та же самая связь была замечена, когда учёные изучали гены более 200 тысяч мужчин в Великобритании, которые были зарегистрированы в похожих базах данных.

По мнению ведущего автора исследования Эрика Йоргенсена (Eric Jorgenson) из Kaiser Permanente, определение этого локуса SIM1 в качестве фактора риска для развития эректильной дисфункции можно назвать отличным результатом. "Он доказывает существование генетического компонента заболевания", — добавляет учёный.

Известно, что ген SIM1 кодирует белки, помогающие регулировать массу тела, а также эрекцию у мужчин.

По мнению учёных, что-то в этом локусе (вероятно, какие-то другие гены) влияют на экспрессию гена SIM1. Иными словами, такой "агент" "включает" или "выключает" ген, либо повышает его активность.

У людей, генетически уязвимых к эректильной дисфункции, подобная "вертикаль управления" может работать не так, как следует.

"Выявление первого генетического фактора риска эректильной дисфункции – отличный результат, поскольку оно открывает двери для исследований в новой области генетической терапии", — считает Йоргенсен.

В своей работе специалисты предполагают, что другие учёные могут найти ещё больше генетических факторов риска для эректильной дисфункции.

Йоргенсен и его коллеги считают, что подход с использованием больших генетических баз данных пациентов также поможет обнаружить новые цели для разработки лекарств.

Известные препараты, такие как виагра, часто применяются мужчинами с проблемами с эрекцией. Между тем подобные медикаменты не безопасны, а некоторые мужчины и вовсе не реагируют на такое "лечение". В связи с этим учёные ищут новые подходы в терапии импотенции.

К слову, ранее учёные выяснили и другие причины, способные породить импотенцию. Так, исследователи советуют мужчинам пореже смотреть фильмы с "постельными сценами".

Кроме того, специалисты разрабатывают способы лечения эректильной дисфункции, например, при помощи стволовых клеток и имплантата для пениса с "памятью" нужной формы.

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