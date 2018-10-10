Бывший тренер сборной Италии возглавил "Кьево"

Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил "Кьево" из Вероны. 70-летний специалист заменил на этом посту Лоренцо Д'Анну.

"Кьево" крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне. В восьми турах "летающие ослы" дважды сыграли вничью и шесть раз проиграли. Команда занимает предпоследнее место в Серии А. Незавидное турнирное положение стало причиной увольнения Лоренцо Д'Анны.

Новым тренером "Кьево" стал Джампьеро Вентура, последним местом которого была сборная Италии. Под его руководством итальянцы не смогли пробиться в число участников финальной части чемпионата мира 2018.