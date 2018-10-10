СМИ: спецназ США захотел наладить производство российского оружия

Американский военный спецназ планирует развернуть производство российских пулеметов Калашникова и "Утес" на территории США. Командование специальных операций уже предложило гранты оружейным компаниям, которые смогут раскрыть и модернизировать технологию создания этих стрелковых комплексов, а также запустить их в серийное производство, пишет издание The National Interest.

Журналисты предположили, что российское и советское оружие американским военным нужно, прежде всего, для того, чтобы снабжать им разные группировки на Ближнем Востоке.

Кроме того, журналисты уточняют, что чертежи оружейниками придется искать самим. Что несложно, так как образцы пулеметов Калашникова и НСВ "Утес" есть и в американской армии, и в частных коллекциях, и странах НАТО, которые раньше входили в Организацию Варшавского договора. Поэтому никаких проблем с копированием это оружия нет.

Помимо прочего, в Штатах уже давно производятся копии автоматов Калашникова. Например, компания Inter Ordance выпускает свыше 2,5 тысячи АК-47 в месяц. В интернет-магазинах они стоят примерно 600-700 долларов.

А компания Arsenal вообще на базе АК делает оружие, которое по американским законам попадает в категорию пистолеты. Также производители из Лас Вегаса выпускают копии ручных пулеметов Калашникова РПК.

В госкорпорации "Ростех" заявили, что сборка пулеметов "Утес" на территории США без разрешения "Рособоронэкспорта" – это банальное воровство, пишет агентство РИА Новости.