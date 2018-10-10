Западные лаборатории работали с сотней разновидностей ядовитого "Новичка"

Лаборатории в Европе и США работали с отравляющими веществами, аналогичными по составу "Новичку". Только в Соединенных Штатах выдали около 140 патентов на средства защиты от этих ядов. А тот факт, что в британском военном технопарке "Портон-Даун" исследуют аналогичное химическое оружие, не вызывает сомнений.

Одновременно с этим в России подобных соединений никогда не производили и не хранили, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на сессии исполнительного совета ОЗХО.

Кроме того, пишет агентство ТАСС, представитель Минпромторга назвал обвинения Великобритании неуважением не только к России, но и к Организации по запрещению химического оружия. Так как ОЗХО подтвердила, что РФ полностью уничтожила все запасы химического оружия. Инспекции, кстати, продолжаются и никаких нарушений они не выявляют. Более того, Москва даже ликвидировала те соединения, которые не попадают под действие Конвенции о боевых отравляющих веществах.

Несмотря на это, ряд стран игнорируют факты и в "угаре антироссийской эйфории" вводят санкции против РФ, нарушая международные нормы и устав ООН, уверен Каламанов.