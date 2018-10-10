СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, якобы следили за бывшим полковником ГРУ еще в 2014 году в Чехии, сообщает пражский Радиожурнал.

Как утверждают журналисты со ссылкой на свои источники в спецслужбах, Петров и Боширов посетили Чехию именно тогда, когда там же должен был находиться и сам Сергей Скрипаль для встречи с чешскими офицерами, которым помогал с обнаружением возможных российских шпионов.

"Это выглядит так, что россияне имели специальную группу и следили за Скрипалем задолго до попытки его убийства", — объясняет пражский Радиожурнал.

По данным издания, пребыванием обоих россиян в Чехии позднее занимались как здешние спецслужбы, так и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП). Правда, комментировать эту информацию в Службе безопасности и Нацуправлении по борьбе с оргпреступностью не стали, передает РИА Новости.

5 октября прокуратура Великобритании предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Британские власти убеждены, что россияне являются сотрудниками ГРУ. А сайт Bellingcat раньше утверждал, что узнал настоящее имя Александра Петрова — якобы это 39-летний офицер российской военной разведки Александр Мишкин.

В России неоднократно опровергали все обвинения, выдвигаемые в связи с отравлением Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. По мнению президента РФ Владимира Путина, очередной шпионский скандал искусственно раздувается. Путин считает бредом версию британских властей, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Скрипаля.

Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором опровергли высказанные в их адрес обвинения и рассказали, что посещали Солсбери в качестве туристов.