Кремль: встреча Путина и Нурмагомедова не планируется

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос, планируется ли в Ульяновске встреча Владимира Путина с бойцом Хабибом Нурмагомедовым?

"Пока не планируется", — цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее чемпион UFC в легком весе сообщил прессе, что 10 октября на Форуме "Россия – спортивная держава" планируется его встреча с Путиным.

"Для этого и летим (в Ульяновск)", — сказал член делегации Нурмагомедов, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее пресс-служба Кремля распространила сообщение, что во время посещения Форума в Ульяновске глава государства встретится с победителями чемпионатов мира и обладателями золотых знаков отличия ГТО, также Путин примет участие и в других мероприятиях в рамках этого мероприятия.

6 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, отстояв таким образом титул чемпиона UFC в своей весовой категории. Однако после боя произошла потасовка, из-за которой у российского бойца едва не отобрали чемпионский пояс.