Криштиану Роналду уверен в заговоре против себя

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что его бывший клуб "Реал" ведет кампанию против него. УЕФА же помогает "королевскому клубу" в дискредитации португальца.

После того, как Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус", футболиста стали преследовать неприятности. Футболист впервые за многие годы оказался без наград УЕФА. Затем Роналду был несправедливо удален в матче Лиги чемпионов с "Валенсией". Наконец, американка Кэтрин Майорга обвинила португальца в изнасиловании 10-летней давности. От игрока стали отказываться многие спонсоры.

Журналист итальянской газеты La Repubblica Танкреди Пальмери располагает информацией, что Криштиану Роналду убежден в существовании заговора против него. Португалец считает, что президент "Рала" Флорентино Перес мстит ему за уход из клуба, а УЕФА помогает ему в этой кампании.