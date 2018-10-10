Упавшая береза убила пенсионера в Нижнекамске. Видео

Камера автомобильного регистратора запечатлела последние секунды жизни пенсионера из Нижнекамска, на которого упала береза. После трагического случая местные жители вновь призвали власти обратит внимание на опасный сквер.

Инцидент произошел во дворе дома №8 на улице Тукая днем 8 октября, когда на город надвигалась непогода. Одна из берез не выдержала порыва ветра и рухнула вниз, придавив шедшего по улице пенсионера. Очевидцы бросились ему на помощь, но спасти мужчину не удалось — от полученных травм он скончался на месте еще до приезда медиков.

Пока региональное управление СКР проводит доследственную проверку, местные жители обвинили коммунальщиков в бездействии, поскольку жалобы на старые деревья им поступали не раз. Чиновники, как сообщает "НТР-24", признали, что просьбы проредить сквер им поступали, но сделано это было только после гибели пенсионера. При этом они подчеркнули, что рухнувшую березу эксперты не признали "аварийной", а смерть мужчины охарактеризовали как трагическое стечение обстоятельств.