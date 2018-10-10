Религиозные лидеры собрались в Астане в поисках безопасного мира
VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Астане. Основной тематикой форума стала установка "Религиозные лидеры за безопасный мир". За 10-11 октября его участники намерены обсудить вопросы сближения культур и цивилизаций. И, конечно, поговорить о глобальной безопасности и мерах по борьбе с экстремизмом и терроризмом. О том, что могут сделать лидеры для преодоления причин терроризма.
Для обсуждения этих вопросов в Астане собрались порядка 90 делегаций со всего мира. От Египта, Саудовской Аравии, России, Ватикана, Израиля до Китая, Монголии и Южной Кореи.
Съезд проходит во Дворце мира и согласия. "Четыре грани нашего Дворца равномерно обращены к четырем сторонам света. В известном смысле это сооружение символизирует независимый Казахстан, дружеские объятия которого раскрыты для представителей всех наций и вероисповеданий", — объяснил выбор места форума президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Заметим, что в дни форума откроется Музей мира и согласия, где собраны уникальные документы, и можно узнать обо всех мировых религиях.
Открылся VI съезд лидеров мировых и традиционных религий выступлением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который рассказал об усилиях Казахстана в деле продвижения идей миротворчества, партнерства, толерантности, созидания на глобальном уровне: "Межцивилизационные конфликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического прогресса. Однако именно сейчас формируется облик будущего человечества. В каком состоянии мы сможем передать нашу общую планету грядущим поколениям – это главная цивилизационная проблема. Мы уже 18 лет живем в третьем тысячелетии, но мир, благополучие, достаток так и не стали основной тенденцией развития человечества".
Отмечая важность принятия усилий по преодолению глобального кризиса доверия, президент Казахстана отметил, что "в эру информационного общества мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне". Для этого Назарбаев предложил создать на базе съезда информационный портал и предложил духовным лидерам обратиться к мировому сообществу с призывом о мире и безопасности.
Нурсултан Назарбаев также отметил важность пропаганды знаний и необходимость обеспечения доступности образования: "Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Здесь чрезвычайно важное значение имеет и религиозное образование. Сейчас его платформой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации. Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологем".
В заключение глава Казахстана сообщил, что принял решение вручить лично первую премию съезда за вклад в межрелигиозный диалог Папскому Совету Ватикана.
В своем выступлении председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, что "для Русской Православной Церкви миротворчество является одним из основных направлений сотрудничества с представителями других религий". Это стало возможно, поскольку "наши позиции близки по многим вопросам общественной жизни".
После чего митрополит Иларион обратил внимание участников форума на проблемы определенного региона: "С этой трибуны я хотел бы призвать всех неравнодушных к сплочению усилий для послевоенного восстановления Сирии и Ирака. Эти страны, хранительницы древнейшего религиозного и культурного наследия, сильнее всего пострадали от действий террористов: разрушены сотни храмов и мечетей, тысячи людей лишены крова и пропитания, уничтожены больницы и школы. И для того, чтобы они смогли вернуться в свои родные страны, им нужны гарантии безопасности, рабочие места, социальная инфраструктура".
В заключении своего выступления митрополит Иларион призвал "к объединению сил религиозных лидеров, политического и научного сообществ в совместном противостоянии пагубным явлениям современности". Он выразил уверенность, что "конструктивный диалог станет лучшим ответом на брошенный террористами вызов".
О ситуации в Сирии высказался и председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин. Правда не во время секционных заседаний, а выйдя к журналистам.
В первую очередь муфтий Гайнутдин отметил, что "Казахстан имеет особый статус по налаживанию диалогов по разрешению конфликтов на территории Сирии и в политических переговорах".
И продолжил: "Разумеется, мусульмане России активно взаимодействуют с мусульманами Сирийской Арабской Республики, в частности, с главным муфтием Сирии доктором Ахмадом Бадереддином Хассуном. В начале сентября по нашему приглашению Ахмад Хассун был в России, и мы договорились с высшим мусульманским духовенством Сирии о совместных акциях по оказанию помощи сирийским беженцам. Также были достигнуты договоренности в области образования и просвещения, проведения научных и богословских встреч. Во время визита мы заверили его в оказании поддержки и помощи со стороны российских мусульман. Мы несколько раз совершили гуманитарные акции, в том числе на границу Сирии и Ливана в лагеря беженцев. Мы создали школу для беженцев и взяли под своей патронат лагеря. Несколько раз российские мусульмане учавствовали в отправке гуманитарного груза в Сирию".
Справка:
I Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 23-24 сентября 2003 года в Астане. Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Маргарет Тэтчер поддержали идею проведения уникального съезда. В его работе приняли участие наиболее авторитетные представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма. По итогам заседания была принята декларация, в которой духовные лидеры заявили о совместных действиях по обеспечению мира и прогресса для человечества и сохранению стабильности в обществах, как основы гармоничного мира в будущем. Тогда же была принята принципиальная договоренность о проведении межрелигиозного форума на регулярной основе не реже раза в три года.
II съезд прошел 12-13 сентября 2006 года под тематикой "Религия, общество и международная безопасность". III Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие уже 77 делегаций из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки, состоялся 1-2 июля 2009 года. Главной его темой стало повышение роли духовных лидеров в позитивном решении любых вопросов, в контексте их посильного вклада в обеспечение толерантного мира, основанного на взаимном уважении и сотрудничестве.
IV форум собрался 30-31 мая 2012 года под лозунгом "Мир и согласие как выбор человечества". Тогда же состоялось первое заседание Совета религиозных лидеров, в задачу которого входило определение приоритетов и механизмов обеспечения диалога и сотрудничества с другими форумами и международными организациями, работа которых направлена на культурное и экономическое взаимодействие.
V съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел 10-11 июня 2015 года. Актуальность юбилейному форуму духовных иерархов придали растущая глобальная геополитическая напряженность, конфликты в разных точках планеты на этнической и религиозной почве. Именно поэтому центральной темой мероприятия стал "Диалог во имя мира и развития".
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