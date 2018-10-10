Полузащитник "Крыльев Советов" Чочиев поддержал Кокорина и Мамаева

Выходка нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева была осуждена большинством спортсменов. Однако футболист "Крыльев Советов" Алан Чочиев выразил поддержку Кокорину и Мамаеву.

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев разместил на своей странице в социальной сети фото с братьями Александром и Кириллом Кокориными. "Все встанет на свои места, братья", — написал Алан.

Алан Чочиев дружит с Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом. В прошлом году Александр был гостем на свадьбе Чочиева, где отметился стрельбой в воздух из пистолета, сообщает "Спорт сегодня".