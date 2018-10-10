СКР опубликовал видео с места убийства следователя по особо важным делам

Следователя управления МВД по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину киллер поджидал возле ее дома в подмосковном поселке Архангельское. Когда женщина ранним утром в среду направлялась к парковке, где стоял ее автомобиль, злоумышленник произвел два выстрела и тут же скрылся с места. СКР опубликовал видео с места убийства.

Нападение было совершено около 06:20, а истекающую кровью женщину спустя несколько минут обнаружил ее муж. Спасти спутницу жизни он не смог — из двух выпущенных пуль одна угодила в шею, женщина скончалась на месте от потери крови.

Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в т.ч. связанную со служебной деятельностью.



Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей pic.twitter.com/IxD7f8Z1Dg — Следственный комитет (@sledcom_rf) October 10, 2018

Это второе за год покушение на подполковника Евгению Шишкину, работавшую старшим следователем по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО. Первое было совершено в ночь на 14 января, когда неизвестный попытался поджечь ее Lexus RX270, но женщина успела спрятаться в доме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".