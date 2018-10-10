Туристам из Китая советуют не оголять живот в российских ресторанах

Туристов из Китая, которые активно посещают нашу страну, решили выпустить памятку с советами, как сделать путешествие по России комфортнее и быстрее адаптироваться в незнакомой обстановке.

В "китайской грамоте" – восемь советов, пишет туристический портал Tutu.Ru.

Туристам из Поднебесной, в частности, сообщают, что в российских ресторанах принято обычно заказывать блюда только для себя, поэтому официанты приносят каждому гостю по меню, но есть и блюда на несколько человек.

Второе уточнение касается того, что в ресторанах России не принято оголять живот, но при этом считается неприличным сидеть в куртках, например, в кафе.

Также туристам из Китая сообщают, что надо соблюдать тишину после 23 часов, чтобы не мешать никому спать, а также советуют не обращать внимание, если люди им не улыбаются.

Авторы памятки успокаивают: хмурое лицо человека в России вовсе не означает, что что-то "не так".

Также китайцам, собирающимся в нашу страну, сообщают, что если они видят очередь, то надо вставать в нее последним, обращают внимание на то, что в России не принято касаться друг друга в толпе, и советуют спрашивать разрешения, прежде чем кого-то сфотографировать.