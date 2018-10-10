Одноклассники покажут все соревнования Летних юношеских Олимпийских игр

В социальной сети Одноклассники пройдут трансляции всех соревнований Летних юношеских Олимпийских игр-2018. За трансляциями из Буэнос-Айреса можно наблюдать на витрине спортивных трансляций в ОК и группе "Телеспорт". Трансляции можно смотреть на всех устройствах, включая мобильные приложения на iOS и Android. Видеопоток с прямым эфиром из Аргентины доступен круглосуточно: когда соревнования не проводятся, в нем показывается графика с расписанием или статистикой.

Третьи Летние юношеские Олимпийские игры для спортсменов от 15 до 18 лет продлятся до 19 октября. Сборная России лидирует в общем медальном зачёте с 13 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.