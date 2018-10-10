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10 октября 201813:28

Вратарь сборной России Андрей Лунев готовится к матчу со шведами

Сборная России продолжает подготовку к матчу Лиги наций со сборной Швеции. Футболисты провели тренировку в Калининграде, где пройдет встреча со шведами.

В занятиях принимали участие все футболисты, вызванные Станиславом Черчесовым, кроме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Алан работал в тренажерном зале из-за мышечного переутомления. Вратарь "Зенита" Андрей Лунев работал в общей группе.

В матче 10 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" Лунев получил повреждение. У тренера "Зенита" Сергея Семака возникли сомнения в возможности участия Андрей в игре со шведами. Однако травма Лунев оказалась не столь серьезной, и он тренировался в обще группе.

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