Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

В субботу, 27 октября, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит знаменитый певец фламенко, обладатель Latin Grammy Диего Эль Сигала. Музыкант и его группа представят фламенко-шоу "Lagrimas Negras" ("Черные слезы"), посвященное 15-летию одноименного альбома певца.

Сигала – наследник знаменитой артистической династии цыган-кале. В возрасте 12 лет певец выиграл конкурс Getafe Flamenco Youth Contest, где его заметил великий кантаор Камарон де ла Исла. Диего выступал с известными танцорами фламенко – Кристофером Рейесом, Марио Майя, Маноло, Фарруко, Эль Гуито. В творческом портфолио певца записи с такими певцами и музыкантами как Камарон де ла Исла, Томатито, Херардо Нуньес, Висенте Амиго и Пако де Лусия. Сегодня Диего Эль Сигалу называют Королем фламенко и считают одним из лучших исполнителей этого жанра. "Кто не родился цыганом, никогда не сможет исполнить фламенко так, как цыган. Это невозможно. Фламенко – наш божественный дар", – говорит сам артист.

Начиная с 1994 года Эль Сигала выпустил семь сольных альбомов. Самый успешным среди них стал "Lagrimas Negras" ("Черные слезы"), записанный в 2003 году с легендарным кубинским джазовым пианистом Бебо Вальдесом. Совместная работа музыкантов была высоко оценена критиками – New York Times назвали Бебо "живым классиком кубинской музыки", а Диего – "Синатрой от фламенко". В этом году "Lagrimas Negras" исполнилось 15 лет, и за это время альбом трижды стал "платиновым" в Испании, получил две премии Latin Grammy, Premios Ondas и пять Amigo Prizes.

"Лучший альбом фламенко" по версии Latin Grammy побывал на гастролях во многих странах, среди которых Англия, Франция, Соединенные Штаты и Япония. Лучшие композиции этого альбома вошли в программу концерта Диего Эль Сигалы в Доме музыки.

Начало концерта – в 19:00, 27 октября, Светлановский зал ММДМ.