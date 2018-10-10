"Это было покушение": машина шоумэна Стаса Барецкого врезалась в трактор

В Петербурге в аварию попал известный житель северной столицы России Стас Барецкий. В среду, 10 октября, шоумэн ехал за рулем Lada Priora и врезался в трактор.

"Я просто ехал прямо, а тут трактор. Это было покушение, он взялся из ниоткуда и просто перекрыл мне дорогу. Я сейчас в сознании, еду в скорой, сильно грудью ударился, нога правая сломана, но я всё соображаю" — прокомментировал местной прессе музыкант случившееся ДТП.

Авария произошла на пешеходном переходе, и, судя по видео, снятом на месте происшествия, трактор пересекал проезжую часть и, действительно, мог сделать неожиданный для водителя легковушки маневр, взявшись, таким образом "из ниоткуда".