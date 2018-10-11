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11 октября 201808:43

Роскачество: 20 процентов рынка молока занимают нарушители

Global Look Press

Роскачество представило результаты межведомственной проверки молока, проведенной по поручению правительства РФ совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Исследование молока жирностью 3,2 процента проходило в семи федеральных округах и коснулось 90 самых популярных в России торговых марок.

Исследования каждой отобранной торговой марки проводились одновременно лабораториями обоих контрольно-надзорных органов. Ранее стали известны детальные результаты проверки молока в Центральной части России и Северо-Западном округе. Теперь на портале Роскачества доступны результаты исследования брендов молока по всем регионам страны.

Молоко проверяли по 26 показателям качества и безопасности, а именно — на соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важный вектор исследования – проверка на предмет фальсификаций и снижения себестоимости продукта.

Результаты первого всероссийского исследования качества молока показали, что 72 товара из 90 полностью соответствуют обязательным требованиям. Товары с нарушениями (разного уровня серьезности) занимают 20,5 процента рынка.

Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества отмечает, что результаты исследования не подтвердили многих потребительских мифов, в частности, что питьевое молоко разбавляют, массово снижают себестоимость за счет добавления растительных жиров, крахмала или других загустителей. Как показало исследование, ситуация с молоком складывается достаточно оптимистично: нарушения носят скорее единичный характер и уж точно не являются тенденцией.

Лидерами по качеству стали производители из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Самарской области, республик Карелия и Адыгея, Тюменской и Челябинской областей.

По результатам испытаний 21 товар отвечает не только обязательным требованиям, но и превосходят действующие ГОСТы, они могут получить государственный Знак качества (ранее по результатам исследования молока в ЦФО товару Parmalat из Белгородской области уже присвоен Знак качества).

Лучшим молоком в России стало АО "Большееланское" (СФО, Иркутская область), "Веселая коровка" (УФО, Тюменская область), "Вятушка" (ПФО, Кировская область), "Домашенька" (СФО, Иркутская область), "Коровка из Кореновки" (ЮФО, Краснодарский край), "Летний луг" (ПФО, Оренбургская область), "Любимая чашка" (СФО, Иркутская область), "Майкопское" (ЮФО, Адыгея), "Нижняя Тавда" (УФО, Тюменская область), "НМ" (ПФО, Оренбургская область), "Пестравка" (ПФО, Самарская область), "Первый вкус" (УФО, Челябинская область), "Стожок" (УФО, Пермский край), "Чебаркульское молоко" (УФО, Челябинская область), "ЭГО" (ПФО, Нижегородская область) и "Янта" (СФО, Иркутская область), "Добрая кормилица" (Калининградская область), ОАО "Северодвинск-Молоко" (Архангельская область), ПК "Шекснинский маслозавод" (Вологодская область), "СЛАВМО" (республика Карелия) и Parmalat (Белгородская область).

"Такая масштабная межведомственная проверка была для нас крайне важной и показала отсутствие проблемы массовой фальсификации в категории питьевого молока, о которой ходит много не подкрепленных фактами слухов, — заявил председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко. – Мы также считаем, что введение потребителя в заблуждение о составе продукта должно иметь более серьезные последствия для нарушителей, чем сегодня. Только так мы сможем очистить рынок и восстановить доверие потребителя".

Нарушения разного уровня найдены в продукции 18 торговых марок из 90. Так, фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 случаях. В Приволжском федеральном округе Роскачество обнаружило их в трех марках из 16 ("Добрая буренка" (Саратовская область), "Свое наше" (Башкирия) и "Ташлинский МПЗ" (Оренбургская область), а в Южном округе – в двух из семи марок ("Волжаночка" (Волгоградская область) и "Молочный родник" (Ставропольский край)), в Центральной России еще в трех — "36 копеек" (Москва), "Лакомо" (Орловская область) и "Народное" (Рязанская область).

На Урале, Северо-Западе России, в Сибири и на Дальнем Востоке производители молока оказались честнее: ни в одном случае жиров немолочного происхождения найдено не было.

В попытке нарастить объемы молока производители могут снижать его жирность. Меньше жира, чем заявлено, было в молоке "Торжокский молочный комбинат "Тверца"" (Тверская область), "Народное" (Рязанская область) и "Лакомо" (Орловская область). Зафиксированное максимальное отрицательное отклонение фактической жирности от заявленной (3,2 процента) составило 1,4 процента. Остальные марки успешно прошли проверку по данному параметру.

Кроме того, экспертами изучено наличие в питьевом молоке сухого молока. Важно отметить, что сегодня в поддерживающем перечне к техническому регламенту (ТР ТС) отсутствует методика исследования сухого молока в готовой продукции несмотря на то, что его наличие не допускается в пастеризованном молоке. Тем не менее, данный показатель был включен в программу испытаний как справочный для объективного мониторинга ситуации на рынке и проверки самой методики.

Сухое молоко обнаружено в 25 брендах молока из 90. Сличение результатов исследований на содержание сухого молока лабораторий сразу двух контрольно-надзорных органов подтверждают воспроизводимость и достоверность метода в отношении пастеризованного молока, а также необходимость его введения в технический регламент для обязательного использования в пастеризованном молоке. Правда, в отношении ультрапастеризованного и стерилизованного молока оценка эффективности данной методики у экспертов пока неоднозначна, что требует ее доработки.

Важным вектором исследования стало выявление антибиотиков в продукте: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в 5 случаях из 90. Проверка на антибиотики показала, что в молоке трех торговых марок из СФО зафиксированы превышения ТР ТС по антибиотикам: "Нарада" (Красноярский край) – по пенициллину, "Семенишна" (Хакасия) – по антибиотикам тетрациклиновой группы, и "Таежный исток" (Красноярский край) – по пенициллину и левомицетину. Ранее эксперты Роскачества уже находили превышения по антибиотикам в одной марке молока из ЦФО и одной – из СЗФО. Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии. На Урале, Дальнем Востоке и Северо-Кавказском округе превышений по антибиотикам выявлено не было.

В целом же по России антибиотики в следовых количествах, не превышающих пороговых значений, обнаружены в молоке 50 торговых марок, что допускается ТР ТС, однако лишает такой продукт права претендовать на российский Знак качества.

Проверка по микробиологическим показателям также стала важной частью исследования. Молоко, закупленное на Урале и Юге России, оказалось полностью безопасным (как и в ЦФО и СЗФО ранее), а вот в других регионах ситуация сложилась не столь благополучная. Бактерии кишечной палочки эксперты обнаружили в молоке "Белое облако" (ПФО, Башкирия), "Добрая буренка" (ПФО, Саратовская область), "Свое наше" (ПФО, Башкирия) и "Таежный исток" (СФО, Красноярский край). В молоке Molli (ДФО, Еврейская автономная область) – повышенное количество микроорганизмов (нарушение по КМАФАнМ).

В ходе проверки на свежесть и качество молока специалисты Роскачества сделали следующие выводы: все исследованное молоко было свежим (с оптимальной кислотностью), практически все содержало достаточное количество белка, а показатель СОМО, демонстрирующий качество продукта, во всех округах, кроме ЦФО, был стандартно высок.

По итогам работы Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора стало известно, что производители уже устранили ряд нарушений. Подробная информация доступна здесь.

Детальные результаты исследования доступны на портале Роскачества.

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