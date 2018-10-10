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Ситуация на Украине 1 час назад
В центре Киева у здания МВД в прямом эфире "склеили" оппозиционную журналистку
В странном виде вышла в эфир с акции протеста у здания МВД Украины в центре Киева корреспондент телеканала NewsOne Анастасия Пшеничная. Она извинилась за свой внешний вид перед зрителями, пояснив, что их съемочная группа стояла напротив здания МВД, где проходила акция протеста, но тут внезапно к ним подбежал человек в маске и облил ее светлой жидкостью. Ранее некоторые СМИ сообщали, что это кефир, но оказалось, что облили журналистку клеем.
"Активисты просто стояли и ждали, пока лидер С14 находился внутри ведомства вместе с депутатами, где подавал заявление касательно нападения на его квартиру в Борисполе", — рассказала корреспондент. Однако внезапно двое мужчин в масках подбежали сзади и облили ее и оператора телеканала клеем и скрылись.
Украинская журналистка продемонстрировала, что вещество попало на ее верхнюю одежду и на волосы.
Вскоре стало известно о том, что напавший на нее мужчина был оперативно задержан.
Как сообщает РИА Новости, ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, что в квартиру его помощника — координатора националистической организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.
Луценко рассказал, что пострадал отец Мазура, он потерял немало крови, получил ранение ног.
"Вынесло стекло окна. Предварительно,граната или взрывпакет", — сообщил нардеп.
После нападения на журналистку глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что правоохранительные органы по-прежнему не обеспечивают защиту представителей СМИ от нападений.
"Мы говорим о систематической безнаказанности за нападения на журналистов", — отметил Томиленко.
Он сообщил, что за 2017 год были зафиксированы 89 инцидентов, а с начала этого года — 64. "Мы можем четко говорить о том, что нет политической воли, воли в целом, у руководства Нацполиции и МВД защищать журналистов", — заявил глава Национального союза журналистов Украины.
Сегодняшнее нападение на журналистов телеканала NewsOne на Украине стало вторым за месяц. 17 сентября во время прямого эфира (и также с акции протеста националистов) корреспонденту канала Дарине Билере радикально настроенная женщина нанесла телесные повреждения, передает ТАСС.
Националисты считают, что этот телеканал ведет "антиукраинскую деятельность", а также "подражает российской пропаганде". В его отношении радикально настроенные украинцы призывали не раз ввести санкции.
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