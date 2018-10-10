Момент столкновения двух автобусов в Уфе сняли на видео

Камера регистратора запечатлела момент столкновения двух автобусов в Уфе, в результате которого один из них врезался в остановку общественного транспорта. С места ДТП, по последним данным, госпитализировали 15 человек, в том числе ребенка.

Авария произошла около 14:30 в среду, 10 октября, на проспекте Октября. На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости ПАЗ протаранил притормозивший у остановки "Нефаз". Удар был такой силы, что последний вылетел с дороги и врезался в павильон остановки, а виновник аварии проехал еще около 30 метров.

По последним данным, травмы получили 15 человек, в том числе один ребенок, все они были доставлены в больницу №21.

Это второе серьезное происшествие с участием общественного транспорта за последние два дня. Во вторник в Омске тронувшийся с места троллейбус насмерть задавил трех человек, еще две пассажирки оказались в больнице с тяжелыми травмами.