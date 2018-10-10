Процесс по делу "Седьмой студии" начнется 17 октября

Рассмотрение дела о хищениях в отношении режиссера Кирилла Серебренникова начнется 17 октября, на этот день назначено предварительное заседание, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Мещанского суда Москвы.

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева и Софья Апфельбаум обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ. По данным следствия, с 2011 по 2014 год они похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег из 214 миллионов рублей, которые были выделены Министерством культуры на финансирование проекта "Платформа".

По указанию Серебренникова его подельники от имени "Седьмой студии" заключали фиктивные договоры на выполнение работ, а деньги, которые передавались под видом оплаты за мнимые услуги, обналичивали. В рамках расследования имущество подозреваемых было арестовано.