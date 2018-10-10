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10 октября 201814:34

Главный тренер "Брюгге" арестован за мошенничество

Global Look Press

Бельгийская полиция задержала главного тренера чемпиона страны "Брюгге" Ивана Леко. Сорокалетний хорватский специалист подозревается в организации договорных матчей.

Бельгийская полиция провела рейд по футбольным клубам с целью борьбы с мошенничеством и договорными матчами. Были проведены аресты функционеров, футболистов и тренеров. Среди арестованных оказался главный тренер "Брюгге" Иван Леко.

Иван Леко, в прошлом полузащитник сборной Хорватии и "Брюгге", возглавил клуб в прошлом году. Под руководством Леко "Брюгге" стал чемпионом страны и выиграл Кубок Бельгии.

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