Главный тренер "Брюгге" арестован за мошенничество

Бельгийская полиция задержала главного тренера чемпиона страны "Брюгге" Ивана Леко. Сорокалетний хорватский специалист подозревается в организации договорных матчей.

Бельгийская полиция провела рейд по футбольным клубам с целью борьбы с мошенничеством и договорными матчами. Были проведены аресты функционеров, футболистов и тренеров. Среди арестованных оказался главный тренер "Брюгге" Иван Леко.

Иван Леко, в прошлом полузащитник сборной Хорватии и "Брюгге", возглавил клуб в прошлом году. Под руководством Леко "Брюгге" стал чемпионом страны и выиграл Кубок Бельгии.