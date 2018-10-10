Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите в воскресенье, 14 октября

14 октября Тимур Кизяков отправится в гости к самой успешной семье российского телевидения – Ольге Скабеевой и Евгению Попову, ведущим социально-политического ток-шоу "60 минут", лауреатам премии ТЭФИ.

Ольга и Евгений познакомят зрителей с сыном Захаром, который уже знает, кем хочет стать – осталось выбрать между летчиком, полицейским и пожарным.

Почему они – такие разные – стали семьей? Как проводят свободное время?

Смотрите новый выпуск программы "Когда все дома" в воскресенье, 14 октября, в 10:10 на телеканале "Россия" или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.