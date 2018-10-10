Кремль: никакой работы в области изменений в Конституцию не ведется

Кремль не ведет никакой работы в плане точечных изменений в Конституцию РФ, слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина являются его личной экспертной точкой зрения.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Валерий Зорькин, который много лет возглавляет Конституционный суд, "обладает гигантским совершенно опытом, поэтому это его личное мнение".

Песков отметил, что никаких действий по подготовке изменений в Конституцию РФ не готовится.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Зорькин сообщил, что в российской Конституции есть недостатки, которые могут быть устранены точечными изменениями.

По мнению судьи, это касается недостаточной четкости в распределении полномочий между главой государства и кабинетом министров, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами РФ.