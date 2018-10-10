Есть трубы и насосы, но нет воды: почему в поселке Еремино пришлось рыть колодцы
Есть напорная башня, насосы, но нет главного — воды. Поселок в Мытищинском районе в одночасье лишили нормальных условий жизни. Трубы просто перекрыли по решению администрации. Теперь людям приходится рыть колодцы или ездить за водой в соседние деревни. В чем причина?
- Ездим за 2-3 километра с флягами или с какими-то канистрами за водой.
Родник в соседнем селе — теперь единственное место, где жители деревни Еремино Мытищинского района могут брать воду. В марте больше 160 домов без предупреждения остались без доступа к скважинам. Теперь здесь выживает, кто как может.
- Я за небольшие деньги у дорожников заказываю машину 12-кубовую. Машина встает у забора, через пожарный рукав я заполняю бассейн. Из него вода поступает на технические нужды дома.
На водонапорной башне отключили насосы и поставили задвижку. Оказалось, что вода, которую она подавала, техническая, и пить ее было нельзя. Тогда администрация района пошла по принципу "лучше никак, чем плохо". Жителям приходится воду собирать буквально по каплям.
- Вот сейчас, видите, я не открываю. Открываю опять — что-то там, может быть, упадет.
За восемь месяцев без воды в деревне уже сгорело несколько домов.
- Вызвали пожарных, пришли три машины. Заправлять их было негде. Ездили они за 10 километров, заливались, привозили. Пока привозили, уже все по новой разгоралось!
Поставить фильтры должны были еще несколько лет назад — обещали реконструкцию всего водозаборного узла. На это выделили свыше 10 миллионов рублей. В итоге — ни денег, ни воды. На очередной крик жителей о помощи местное управление предложило выкопать два колодца в нескольких метрах от детской площадки.
- Мы же не можем детей пустить на детскую площадку, потому что это очень опасно! И когда мы этот вопрос подняли, администрация высказалась так: следите сами за своими детьми!
На колодцы было выделено еще почти 900 тысяч — хотя, по современным расценкам, стоимость каждого — не больше 120. На сдачу, по всей видимости, закупят ведра и коромысла. От такого заказа в замешательство пришли даже его исполнители.
- Там что — люди должны с ведрами приходить?
- Да, да — это в Средневековье шаг. Вчерашний век. К сожалению, так — такое техническое задание: поставить шахтный колодец и установить ворот с ведром.
"На данный момент это минимальные затраты, которые можно сейчас сделать — два колодца — и заниматься проектированием ВЗУ", — говорит главный инженер ОАО "Водоканал — Мытищи" Андрей Иванов.
Водозаборный узел на бумаге должен появиться в следующем году. Строительство займет еще несколько лет — а значит, вода в кранах у жителей появится нескоро.
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