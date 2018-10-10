Журналистам показали экологические тропы Севера

3-4 октября состоялась поездка Экспертного центра "ПОРА" и журналистов ведущих федеральных средств массовой информации в Норильск и Дудинку. Среди гостей присутствовали сотрудники Общественной палаты РФ и Сибирского федерального университета.

В первый день поездки делегация прошлась по экологической тропе Красные камни. Это излюбленное место отдыха норильчан, начало всемирно известного плато Путорана. Однако многие отдыхающие неуважительно относятся к этому месту. Норильское общественное движение "За чистый город!", Экофонд СФУ и ПОРА ведут активные работы по очистке и благоустройству самих Красных камней и прилегающей территории. Активисты вывезли мусор, очистили скалы от надписей, установили указатели маршрута и информационные щиты о флоре и фауне. Планируется также обустроить стоянки для отдыха – поставить скамейки и специальные мусорные контейнеры, которые не смогут вскрыть дикие животные. Работы планируют завершить в сентябре 2019 года.

4 октября, во Всемирный день защиты животных, участники пресс-тура побывали на открытии просветительского центра "Белый мишка" (Норильск). Проект реализуется Экспертным центром "ПОРА" совместно с Экофондом СФУ. Педагоги университета разработали программу занятий для учеников 1-2 классов. В нее интегрированы образовательные области и учебные предметы: окружающий мир, изучение местного фольклора, поэзия местных поэтов, изобразительное искусство, труд, физкультура и даже математика. Особенность центра — работа с компьютерными программами по анимации, обучение фотоискусству, видеорепортажи, конкурсы экологических статей и прочее.

Затем гости переехали в Дудинку, где посетили городской Центр народного творчества. Там журналистов приветствовали на родном языке пять этносов Таймыра — нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы. Гостей познакомили с местными обрядами, подарили обереги из рогов оленя и пригласили в чум, где их ждал обед с традиционной кухней северных народов и интерактивная программа. Здесь же с представителями СМИ пообщались заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова и глава Дудинки Юрий Гурин.

Руководство Таймыра рассказало о развитии туризма на полуострове, также были затронуты вопросы сохранения и поддержки языков КМНС. После этого делегация посетила таймырский Дом народного творчества, где состоялась презентация совместного проекта ПОРА и СФУ по созданию энецкой письменности, который направлен на разработку и юридическое закрепление письменности энецкого языка. Презентовал проект профессор КГПУ Владимир Кирко. Журналисты побывали также в Таймырском краеведческом музее, где для них провели познавательные экскурсии и ознакомили с бытом местных народов полуострова. Вечером состоялась закрытая презентация — просмотр фильма Леонида Круглова "Великий северный путь", в котором автор повторяет путь Семена Дежнева, великого русского землепроходца и исследователя. Фильм создан при участии РГО, телеканала "Звезда", SONY и Экспертного центра "ПОРА".