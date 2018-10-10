В Нью-Йорке третий пол включили в свидетельство о рождении

Жители Нью-Йорка отныне могут рождаться с полом "X". Такое положение подписал мэр города Билл де Блазио. Никакие медицинские документы для этого не потребуют, сообщает CBS.

Помимо Нью-Йорка, указывать в документах третий пол (опция для трансгендеров) в США есть у жителей Калифорнии, Нью-Джерси, Орегона и Вашингтона. Такие изменения в законодательстве произошли после долгих требований активистов ЛГБТ упростить процедуру смены документов для людей.

Отныне, трансгендеры могут "сказать властям, кто они, но не наоборот", — отмечают журналисты. Выбрать свою гендерную идентичность людям, которые не считают себя ни мужчинами, ни женщинами, можно будет с 1 января 2019 года.

До недавнего времени указать в документах третий пол можно было только после проведения соответствующей хирургической операции. Теперь получить соответствующие бумаги могут представители третьего гендера, которые лишь ощущают себя такими и не обязательно собираются ложиться под нож.