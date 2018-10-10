Тема:
Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 1 час назад
Более 120 древних слонов и носорогов: подведены итоги раскопок грязевого вулкана на Тамани
Учёные представили результаты раскопок уникального палеонтологического памятника, который может быть разрушен уже через три года. Речь идёт о кальдере грязевого вулкана Синяя Балка на Таманском полуострове в Краснодарском крае.
"Недавно были обобщены результаты: на территории данного берегового склона за всё время раскопок были обнаружены костные остатки не менее 85 особей слонов и не менее 36 особей эласмотериев, которые погибли за относительно короткий период времени", – говорит Вадим Титов из Южного научного центра РАН в материале агентства "РИА Новости".
Поясним, что эласмотерии – это род крупных носорогов, обитавший в Евразии 2,6–0,13 миллиона лет назад. Исследованные археологами слои имеют возраст 1,2–1,4 миллиона лет. Тогда кальдера представляла собой водоём.
Животные, вероятно, приходили к нему на водопой, искупаться или принять грязевую ванну. Однако тут их поджидали ядовитые вулканические испарения или топкая грязь, из которой невозможно было выбраться.
"Кроме того, в этом году мы также обнаружили там косточку саблезубой кошки, что подтверждает предположение о гибели отдельных гигантов от клыков этих хищников", – добавляет Титов.
В том же археологическом памятнике учёными были обнаружены и крупные заострённые каменные орудия. Вероятно, с их помощью люди отделяли куски мяса от туш погибших животных.
"Мы надеемся, что наряду с орудиями труда олдованской культуры нам удастся обнаружить там останки Homo ergaster (человека работающего) или Homo erectus (человека прямоходящего), а также останки молодых особей эласмотериев, которые пока не описаны наукой", – рассказывает Титов.
Напомним, что древнейшие останки человека за пределами Африки имеют возраст 1,77 миллиона лет и найдены в Грузии. Артефакты из Синей Балки несколько моложе, но также принадлежат первой волне расселения человеческого рода за пределы Чёрного континента. Эти находки подтверждают, что один из путей заселения Евразии пролегал через Кавказ.
Раскопки в Синей Балке ведутся уже несколько десятилетий. Однако специалисты считают, что уже через три года памятник будет утрачен ввиду разрушения берега морскими водами.
Ранее по теме
-
Ломая стереотипы: найден фрагмент гигантского дерева возрастом более 90 миллионов лет7 суток назад
-
Российские палеонтологи распознали останки древнейших макроскопических организмов со скелетом13 суток назад
-
Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории14 суток назад
-
В России найдены древнейшие в мире бесспорные останки животного19 суток назад
-
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"22 суток назад
-
Редчайшая находка: большой мозг подсказал млекопитающим стратегию размножения1 месяц назад
Сейчас
Мужчина упал под поезд на станции метро "Тверская" и выжил
Картина дня
-
В Подмосковье убита следователь по особо важным делам
- Против Мамаева и Кокорина возбудили дело по самой жесткой статье
- Роспотребнадзор приостановил работу 63 ресторанов "Суши ВОК" в Москве
- Нурмагомедов будет удостоен звания "Народный герой Дагестана"
- Самолет неудачно приземлился в аэропорту Якутска
Самое читаемое
-
Актер Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве
- Накануне своих похождений Кокорин оставил жену и сына в больнице
- Водитель увез сбитого им ребенка с места ДТП. Видео
- "Хотела родить ему детей": учительница объяснила, почему совращала школьника
- Посреди дороги в кровати найден расстрелянный человек. Фото
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось
- Российским водителям разрешили обливать пешеходов из луж
Экономика
-
Трамп: ФРС повышает процентные ставки слишком быстро
- 10 крупнейших морских портов России
- Что скрывается за торговой войной Трампа?
- В каком случае ставка ЦБ РФ может вырасти до 12%?
- Санкции против Ирака из-за иранского газа - ошибка Вашингтона
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Третий тайм Мамаева и Кокорина
- Почему взорвались военные склады на Украине
- Страна переходит на электронные паспорта
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Афера на миллиард: клиенты форекс-дилера так и не увидели прибыли
- Водителя, сбившего женщину с ребенком в Крылатском, нашли по номеру машины
- Преподаватель информатики из Москвы стал призером конкурса "Учитель года России"
- Клиника Рошаля отмечает юбилей: 15 лет - это только начало
- Юные стипендиаты Фонда Спивакова дали концерт в Венеции
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой