Более 120 древних слонов и носорогов: подведены итоги раскопок грязевого вулкана на Тамани

Учёные представили результаты раскопок уникального палеонтологического памятника, который может быть разрушен уже через три года. Речь идёт о кальдере грязевого вулкана Синяя Балка на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

"Недавно были обобщены результаты: на территории данного берегового склона за всё время раскопок были обнаружены костные остатки не менее 85 особей слонов и не менее 36 особей эласмотериев, которые погибли за относительно короткий период времени", – говорит Вадим Титов из Южного научного центра РАН в материале агентства "РИА Новости".

Поясним, что эласмотерии – это род крупных носорогов, обитавший в Евразии 2,6–0,13 миллиона лет назад. Исследованные археологами слои имеют возраст 1,2–1,4 миллиона лет. Тогда кальдера представляла собой водоём.

Животные, вероятно, приходили к нему на водопой, искупаться или принять грязевую ванну. Однако тут их поджидали ядовитые вулканические испарения или топкая грязь, из которой невозможно было выбраться.

"Кроме того, в этом году мы также обнаружили там косточку саблезубой кошки, что подтверждает предположение о гибели отдельных гигантов от клыков этих хищников", – добавляет Титов.

В том же археологическом памятнике учёными были обнаружены и крупные заострённые каменные орудия. Вероятно, с их помощью люди отделяли куски мяса от туш погибших животных.

"Мы надеемся, что наряду с орудиями труда олдованской культуры нам удастся обнаружить там останки Homo ergaster (человека работающего) или Homo erectus (человека прямоходящего), а также останки молодых особей эласмотериев, которые пока не описаны наукой", – рассказывает Титов.

Напомним, что древнейшие останки человека за пределами Африки имеют возраст 1,77 миллиона лет и найдены в Грузии. Артефакты из Синей Балки несколько моложе, но также принадлежат первой волне расселения человеческого рода за пределы Чёрного континента. Эти находки подтверждают, что один из путей заселения Евразии пролегал через Кавказ.

Раскопки в Синей Балке ведутся уже несколько десятилетий. Однако специалисты считают, что уже через три года памятник будет утрачен ввиду разрушения берега морскими водами.