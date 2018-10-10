Сохраняя историю и культуру: Марек Хальтер рассказал, как создавалась книга о горских евреях

В столице прошла презентация книги "История и культура горских евреев". Это уникальное собрание, над которым трудился коллектив ученых из разных стран. На страницах — результат их многолетних исследований, которые познакомят читателей с редкими фотографиями, интересными фактами и укладом жизни этого народа.

Обычно издатели исторических монографий так не поступают — не собирают в одном пространстве древние ковры ручной работы, выставку холодного оружия и семейные фотографии. Весь проект — сочетание несочетаемого. На презентации книги об истории и культуре горских евреев показывают все лучшее, что сберегли за многовековую историю.

"Нас, горских евреев, не все знают. И, кроме того, когда англичане переводят нас, мы получаемся у них "горные евреи". Это наш горский еврей Шаулов Бенель", — рассказывает поэт, писатель, соавтор книги Юсиф Биньяминов.

На фотографиях из семейных архивов — солдаты Гражданской войны и Великой Отечественной, рядом — большой семейный праздник, врачи, учителя. Горские евреи говорят на языке джуури — это на стыке древнего иврита и еще более древнего фарси, — поэтому считается, что они понимают весь мир.

"Горские евреи — это красиво!" — говорит президент Французских университетских колледжей в СПбУ и МГУ имени М. В. Ломоносова, писатель, журналист и правозащитник Марек Хальтер.

И его тоже называют человеком мира: парижский мудрец, легендарный писатель и смелый публицист Марек Хальтер. Это он вдохновил интернациональный коллектив ученых на создание уникального исторического труда.

Попасть в национальные поселки писателю было нелегко. В географии книги — Дербент, Махачкала, Чечня, Ставропольский край и Баку. Единственное место в мире, кроме Израиля, где в школах изучают еврейскую культуру и язык — это Россия.

"Мы все братья. У нас у всех одна история. Говорить "это твоя история, это моя" — это неверно!" — говорит Хальтер.

Шесть лет кропотливой работы, тысячи архивных документов, десятки историков, культурологов, литературоведов. На вопрос о целях и задачах работы авторы отвечают: нам нравится сохранять культуру.

Без памяти, без культуры и без истории человечество не имеет веса, уверены авторы. Их мечта стала ближе: теперь культура уникальных, самобытных горских евреев станет известна широкой аудитории.