Клиника Рошаля отмечает юбилей: 15 лет - это только начало

Каждый день они помогают самым важным пациентам: Институт неотложной детской хирургии отмечает 15-летие. Сюда со всей страны привозят малышей с самыми тяжелыми травмами. Опыт врачей и передовые технологии способны вернуть надежду даже тогда, когда в других клиниках лечить отказались. В ближайшее время в институте начнут делать и сложные операции по пересадке органов.

Врачи склонились над головой пациента, которому всего четыре. О сложной операции ему будет напоминать разве что крошечный шрам на затылке. Отделение нейрохирургии института по количеству операций не имеет аналогов по всей России: больше тысячи в год.

"Детская хирургия, детская травматология и все детские хирургические специальности — они особые, они должны быть особенно точными. Как мы их вылечим — таково будет качество их жизни и в последующие 50-60-70 лет", — рассказывает директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

Все операционные Института неотложной детской хирургии и травматологии заняты — ортопедия, урология, общая хирургия. Сюда везут детей со всей страны, в том числе и самых тяжелых — с сочетанными, то есть множественными и критическими травмами.

- Сначала было сложно, а теперь легче стало.

Множественные переломы, черепно-мозговая травма, повреждение спинного мозга, грудной клетки, внутренних органов, кома: этим для Эвелины обернулась поездка на море. Семья попала в ужасное ДТП, девочка пострадала больше всех.

"Когда видишь ребенка в тяжелом состоянии и думаешь — лишь бы она выжила", — вспоминает мать Эвелины Ирина Жимбалова.

Впереди еще одна операция, но Эвелина уже может самостоятельно ходить. Настроение у девочки и мамы улучшается вместе с прогнозами врачей. Восстановление всех функций стало возможным не только за счет хирургической помощи: в больнице сформировано уникальное отделение реабилитации. Работа с психологами, ЛФК, кинезитерапия, водные процедуры, восстановление мелкой моторики через компьютерные игры. А заново ходить научит робот.

"Идут роботизированные ортезы, которые перемещают ноги, но мы можем снять роботизированную поддержку, и ребенок может какую-то часть движения совершать самостоятельно", — объясняет инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения реабилитации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Владислав Мочалов.

На крыше здания есть вертолетная площадка. Путь до отделения шоковой терапии и реанимации оттуда занимает меньше минуты. С такой отлаженной системой даже у самых тяжелых пациентов появляется шанс.

"Когда приезжают сейчас иностранцы и смотрят институт, смотрят, чем мы занимаемся, они удивляются, что такое есть в России. Нам не стыдно за то, что мы делаем, за то, что мы живем. И 15 лет — это только начало, — говорит президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Планов у врачей много. Так, например, уже в конце года здесь начнут делать первые операции по пересадке почек и печени.