Средний человек может запомнить в лицо все население небольшого города

Представители Йоркского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько лиц человек может удерживать в голове одновременно. В проекте участвовали 25 человек, опросив которых, ученые пришли к достаточно неожиданному выводу, сообщает RSPB.

Cначала психологи попросили испытуемых в течение часа вспоминать лица знакомых, а затем незнакомых людей, к примеру, звезд, артистов, политиков, музыкантов и просто встреченных по дороге на работу пассажиров общественного транспорта.

Кроме того, некоторым участникам исследования показали фотографии 3,5 тысячи знаменитостей, которых те могли знать, но не вспомнить сразу.

"Таким образом, мы пришли к выводу, что человек в среднем состоянии удерживать в голове до 5 тысяч лиц людей, которых он видел как минимум один раз", — рассказал глава проекта Роб Джекинс.

Ученый добавил, что результаты работы его команды могут быть полезны специалистам, работающим в сфере безопасности и идентификации лиц, например, в аэропортах и на вокзалах.