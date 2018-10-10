Против Мамаева и Кокорина возбудили дело по самой жесткой статье

Московская полиция ждет футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева для дачи объяснений до 18.00 мск, если они не явятся, их объявят в федеральный розыск.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов​​.

Он подчеркнул, что полиция Москвы завела против футболистов уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее уголовное дело по двум эпизодам избиений было возбуждено в отношении Кокорина и Мамаева по более мягкой статье "побои"​​​.

В свою очередь адвокат спортсменов Умалат Сайгитов заявил, что его подзащитные принесут свои извинения всем пострадавшим от их действий, не уточнив, где и когда они это сделают.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали фигурантами резонансных уголовных дел об избиении двух человек. Им грозит лишение свободы и длительная дисквалификация.