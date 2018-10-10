Названа приоритетная версия убийства следователя по особо важным делам в Подмосковье

Служебная деятельность застреленной в среду утром в Красногорском районе подполковника полиции Евгении Шишкиной рассматривается в качестве основной версии ее убийства, сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий. Схожего мнения придерживается и супруг погибшей.

В качестве старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Шишкина занималась расследованием экономических преступлений и в начале текущего года пережила первое покушение. Поздним вечером 14 января неизвестный поджег ее машину, сама женщина успела спрятаться дома и вызвать стражей порядка.

Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в т.ч. связанную со служебной деятельностью.



Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей pic.twitter.com/IxD7f8Z1Dg — Следственный комитет (@sledcom_rf) October 10, 2018

Сразу после этого подполковника заподозрили в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки, но, как отмечает Mash, никаких доказательств найдено не было.

"Она занималась в области экономических преступлений, поэтому это, скорее всего, ее подопечные", — предположил супруг Шишкиной Олег.

Он обнаружил истекающую кровью супругу спустя несколько минут после покушения недалеко от припаркованной рядом с домом в поселке Архангельское машиной. Женщина еще была жива, но не могла ничего сказать — одна пуля попала ей в шею, вторая — в спину. Евгения скончалась на руках у мужа. Позже на месте преступления найдут затвор, пружину, пулю и гильзу от пистолета неустановленной модели.

"У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве", — подтвердила предположения Олега официальный представитель подмосковного управления СКР.

Уголовное дело об убийстве было переквалифицировано на статью о посягательстве на жизнь полицейского, кроме того, было возбуждено дело о незаконном обороте оружия. Выйти на след киллера пока не удалось.