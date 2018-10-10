Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов будет удостоен звания "Народный герой Дагестана" после успешной защиты титула чемпиона в бое против ирландца Конора Макгрегора.

Утром седьмого октября Нурмагомедов в Лас-Вегасе одержал победу над Макгрегором, в четвертом раунде успешно проведя удушающий прием. После него Макгрегор не смог продолжить бой и сдался.

"Награда представляет собой золотую звезду с орлом, — приводит слова представителя общественного движения "Родной Дагестан" портал Спорт24.Ru. – Время и место награждения будет обговорено с самим Хабибом".