В Норильске открыли первый в России просветительский центр "Белый мишка"

В заполярном Норильске открыли уникальный просветительский центр "Белый мишка", в котором школьникам через творчество будут прививать любовь к природе, воспитывать экологически ответственную молодежь.

Просветительский центр — элемент масштабного проекта "Сохраним белого медведя", который совместно реализуют Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики (ПОРА)" и Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ). Данный проект стартовал на территории Таймырского полуострова в апреле 2018 года с антибраконьерской кампании, ориентированной на взрослых. Однако, по мнению организаторов, а также многих специалистов в сфере экологии и просвещения, работа со взрослыми хоть и важна, но едва ли настолько эффективна, насколько работа с подрастающим поколением, ведь именно в детском возрасте формируется мировоззрение, базовые этические и моральные установки. Поэтому создание просветительского центра "Белый мишка" на площадке МБУ "Молодежный центр" стало логичным продолжением проекта "Сохраним белого медведя".

Координатор проекта Олеся Кужель (Экспертный центр "ПОРА") рассказала, что в этом учебном году в центре будут заниматься постоянные группы школьников первого и второго классов, а в выходные дни центр будет открыт для школьников всех возрастов. В дальнейшем будут набираться и группы из учеников средних и старших классов.

Член правления Экофонда СФУ Роман Лалетин провел для представителей администрации города, местных и федеральных СМИ (а по совместительству и первых учеников центра) небольшую экскурсию, рассказав о его оснащении (например, об уникальных модульных партах, которые позволяют трансформировать класс в зависимости от того, какое занятие необходимо провести).

Неподдельный восторг у участников церемонии открытия вызвал урок, который провели методист Ольга Шадрина и учитель Наталья Булюкина. Представители администрации, депутаты и журналисты сели за парты и сделали собственный ледокол из оригами, а затем начали постигать азы графического дизайна и анимации, изобразив на планшетных компьютерах белого медведя на фоне северного сияния, а затем и самый настоящий анимированный снегопад. Как пояснила методист центра, работа с планшетами — важнейший элемент занятий, поскольку в сегодняшних реалиях подобные навыки, с одной стороны, полезны и актуальны, а с другой — именно это интересно современным школьникам. Но уроки в просветительском центре не будут строиться только вокруг электроники, в методике предусмотрены и более классические виды творчества: рисование, лепка и прочее.

Впрочем, современным технологиям в просветительском центре уделено очень большое внимание. В завершение урока Олеся Кужель рассказала о том, что уже к концу 2018 года ученики смогут прямо на занятиях "переноситься" в Арктику: посредством технологий виртуальной и дополненной реальности можно будет посмотреть, например, как мишка охотится, плавает с белухами или бродит по тундре. А уже сейчас в очках виртуальной реальности можно рассмотреть 3D-модель белого мишки.

По словам начальника управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска Андрея Колина, тема экологии и защиты животных сейчас актуальна, и ожидается, что в этом учебном году просветительский центр "Белый мишка" посетит примерно 400-600 норильских школьников.

Кроме того, на площадке просветительского центра будет реализовываться проект детских экологически пресс-центров — все желающие школьники смогут обучаться основам экологической журналистики, участвовать во всероссийских конкурсах, обмениваться опытом и знаниями с "коллегами" из других регионов, рассказала руководитель проекта "Детские экологические пресс-центры" Общественной палаты РФ Владислава Ковалевская.

Занятия для школьников начнутся уже 15 октября. В будущем подобные просветительские центры откроются во всех регионах АЗРФ.