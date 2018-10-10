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Изучение Юпитера и его спутников 50 минут назад
Поверхность спутника Юпитера Европы может быть усыпана ледяными шипами
Спутник Юпитера Европа, названный так в честь возлюбленной древнегреческого бога Зевса, – один из самых удивительных миров в Солнечной системе. На луне присутствует океан жидкой воды, защищённый ледяным панцирем от губительных космических лучей. По этой причине астрономы считают спутник газового гиганта весьма перспективным местом для поиска внеземной жизни.
Специалисты НАСА планируют отправить посадочный модуль на луну Юпитера. Между тем недавнее открытие показывает, что посадка ровера может стать непростым испытанием. Существует вероятность того, что огромные участки поверхности Европы покрыты ледяными шипами высотой в 15 метров.
Учёные из Университета Кардиффа изучают особенности поверхности спутника Юпитера. Недавно они пришли к выводу, что условия на луне могут быть идеальными для образования гигантских структур под названием кальгаспоры. Таким термином обозначают образования на поверхности снеговых и фирновых полей в виде наклонных игл или пирамид.
Порой специалисты называют кальгаспоры "кающимися монахами". Название "кающиеся" ("пенитентес", penitentes, как на английском языке обозначаются кальгаспоры) произошло от одноимённого названия головных уборов монахов.
Многие исследователи пытаются выяснить, как образуются подобные структуры, но механизм зарождения кристаллов "кающихся монахов" и их роста пока не изучен до конца.
Кальгаспоры могут образовываться в процессе сублимации, то есть перехода вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое. В ходе этого процесса вода, к примеру, пропускает жидкую фазу и превращается сразу из твёрдого льда в газообразный водяной пар.
Чтобы имел место процесс сублимации, требуется постоянный солнечный свет и холодный сухой воздух. По этой причине на Земле кальгаспоры формируются в высокогорных тропических районах, подобных Андам в Южной Америке. Существуют также доказательства присутствия "кающихся монахов" на Плутоне. По мнению учёных, Европа также может являться идеальным местом для формирования кальгаспор.
Исследователи использовали данные наблюдений, чтобы определить, как быстро может происходить сублимация на разных частях поверхности спутника. Затем они использовали эту информацию, чтобы "прикинуть" варианты вероятных мест образования кальгаспор и того, насколько большими они могут быть.
Оказалось, что эти остроконечные "сосульки" на Европе могут достигать высоты 15 метров, что примерно в три раза больше земных кальгаспор. Предполагается, что они могут располагаться на расстоянии 7,5 метра друг от друга и, скорее всего, они будут группироваться вокруг экватора Европы.
По мнению ведущего автора исследования Даниэла Хобли (Daniel Hobley), уникальные условия Европы предоставляют захватывающие исследовательские возможности, но вместе с тем представляют потенциальную опасность для миссий.
После всего вышесказанного возникает вполне закономерный вопрос: почему астрономы не замечали "ледяные лезвия" на спутнике раньше?
На протяжении десятилетий учёные изучали Европу при помощи знаменитого телескопа "Хаббл", так что нельзя сказать, что спутнику уделили мало внимания. Более того, "Вояджеры" и "Галилео" помогли получше рассмотреть Европу уже в 1970-х и 1990-х годах.
Впрочем, как говорят учёные, разрешение полученных изображений не было достаточно высоким, чтобы они смогли тщательно рассмотреть поверхность.
Учитывая температурные условия Европы, кальгаспоры вполне могут образовываться на поверхности спутника, при этом исследователи не могут заявить об этом наверняка, пока не получат новые данные.
Так, другие исследовательские группы заявляют, что лёд луны имеет совершенно иной состав, нежели земной, что может повлиять на сублимацию.
Споры вокруг этой темы может прекратить космический аппарат НАСА Europa Clipper, который, как предполагается, будет запущен в середине 2020-х годов. Он поможет получить изображения ледяной поверхности луны с гораздо более высоким разрешением. Новые данные помогут лучше понять, какие образования присутствуют на Европе, а какие нет.
Результаты исследования и описание условий для создания возможных ледяных шипов на Европе представлено в научном издании Nature Geoscience.
Добавим, что ранее учёные объяснили движение "тектонических плит " в ледяном панцире Европы.
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