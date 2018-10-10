Тема:
Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 53 минуты назад
10 октября 201816:54
Павел Мамаев явился к следователям ГСУ
Российский футболист Павел Мамаев явился в Главное следственное управление города Москвы после того, как было объявлено о том, что в случае неявки в полицию до 18:00 по московскому времени он и еще один футболист Александр Кокорин будут объявлены в федеральный розыск.
Также сообщается, что еще один участник громкого дела об избиении нескольких людей – игрок санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин также уже выехал в ГСУ. Отметим, что против обоих футболистов заведено уголовное дело по статье 213 "Хулиганство".
Ранее адвокат спортсменов Умалат Сайгитов заявил о том, что оба футболиста принесут свои извинения всем пострадавшим.
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